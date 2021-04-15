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監理新科技！金管會法規開放介接 金控表達興趣

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會啟動監理新科技！金管會即日起開放旗下四局「銀行、證券期貨、保險、檢查局」主要法規函式資料共計5,675筆，提供外界及金融機構外部系統直接「介接」使用，未來可以透過人工智慧電腦自動過慮更動，減少人工檢核作業並降低法遵風險。金管會資訊服務處處長蔡福隆透露，已有一、二家金控表達有興趣啟動介接。

為鼓勵金融機構發展法遵科技，金管會已於政府資料開放平台發布金管會及所屬銀行、證券期貨、保險、檢查等四局之主管法規資料集，俾利金融機構發展數位化、自動化及智慧化之法規系統，減少人工重複作業，降低法遵風險。本次開放資料集總計有5,675筆資料內容，包括金管會及所屬四局的法規與函釋資料，

蔡福隆說，以去(2020)年為例，金管會一年就更動修改了高達215多個法規跟函式，因為修改更動頻繁，人工處理程序太繁複，有金控及金融機構表達希望能開放法規資料庫，讓他們可以由外聯結進去，跟金融機構自己的法遵及法規資料庫對接，使用相同的資料格式，透過自然語意比較抓入資料，主管機關修正法條時，金融機構就可以自動比對出內部法規異動的地方，一併來做修正，不會因漏失或因法遵不一致而犯錯，這是新的監理科技。

此項對接服務3月31日已完成上線，金管會採無償提供，蔡福隆說，數位化是潮流趨勢 ，金融機構推動監理科技的好處是可以幫助金融機構發展法遵科技走向數位化、智慧化，內控法遵不必再靠人工及經驗處理，目前已有金控公司來跟金管會洽談對接，今日開放後他們會再進行後續內部流程的規畫，最終達到降低法遵風險的作用，有一、二家金控有這樣的需求。

金管會 福隆 期貨

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