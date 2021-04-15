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打臉打炒房政策 Q1北北桃竹、基隆新建案價格全面上漲

My Data擬從銀行擴及證券保險 試辦期最高5千人次使用

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
金管會。記者戴瑞瑤／攝影。
金管會。記者戴瑞瑤／攝影。

金管會與國發會共同推動串聯My Data與金融服務，結束9個月試辦，今（15）日正式上線，同時未來不只銀行，即日起也開放證券、保險都能介接上政府機關查詢個人資料，進行線上投保理賠等，減少民眾取得薪資或相關證明文件的負擔，提供更有效率的金融服務。

My Data串聯金融服務平台2020年7月開始試營運，迄今超過9個月，已有台新銀、遠東銀（2845）、台中銀（2812）、彰銀（2801）、玉山銀、中國信託、台北富邦銀、永豐銀、一銀、渣打銀、台銀、王道銀（2897）、元大銀、兆豐銀及合作金庫（5880）銀等共計15家銀行，提供32項線上金融服務，包括信用卡線上申辦補件、線上永久調額、線上貸款、數位存款開戶、房貸線上增貸申請、學貸申請及其他資料維護補件等。

金管會資訊服務處處長蔡福隆表示，My Data使用最多的金融服務是信用卡線上申新，其次是線上補件，過去9個月試營期間，最多有4，000~5，000人次使用，此項服務大約占整體My Data金融服務的九成以上比重。

蔡福隆說，民眾只要在MyData平台完成認證與授權，就能把保存在政府機關的個人資料如戶籍、財產、所得、勞健保投保等轉介給銀行，應用於申辦信用卡及貸款等各類金融服務，毋需奔波申請紙本證明文件交付銀行，更便利快速的獲取金融服務。

此外，去年7月以來先從銀行業試行，是MyData平台試營運期間參與的民間機構，上線之金融服務運作穩定，成功串聯政府與金融服務且效益顯著，國發會於4月15日將該平台由試營運轉為正式上線，同時擴大將金管會轄管金融機構（含證券、期貨、保險等）均納入適用範圍，未來將可提供金融機構利用MyData的資料運用於線上投保、線上理賠等提供更多元之金融服務；另外，目前平台身分驗證方式有自然人憑證、健保卡與Taiwan FidO等身分識別機制，為便利民眾身分驗證作業，將增加晶片金融卡、軟體及硬體金融憑證等身分驗證方式，提升民眾使用之便利性及普及性。

信用卡 金管會

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