金管會今核准2家疫苗險 富邦產明開賣台灣首張疫苗保單

金管會今（15）日正式公告正式核准審核2家產險公司疫苗險，審核通過「富邦產物疫苗保障綜合保險」及「安達產物嚴重特殊傳染性肺炎疫苗接種保障綜合保險」，期藉由風險之移轉，提升民眾接種疫苗意願，並發揮保險安定社會之功能。富邦產險稍晚旋即公布，明（16）日就正式開賣台灣首張疫苗險，3~75歲皆可投保。

金管會提醒，疫苗保險商品各有其保障特色及給付條件，民眾可視自身需求選擇適合之保險商品，以保障接種疫苗所生之相關風險。

富邦產險宣布將於4月16日開賣台灣首張「疫苗保單」，提供疫苗不良事件費用補償與法定傳染病疫苗預防補償，3至75歲皆可投保，不分性別職業單一費率，無等待期投保最快翌日就能生效，於官網及實體通路推出不同保障方案供民眾選擇，提高民眾接種意願，實現「群體免疫」政策，減輕民眾經濟負擔、加速產業復甦，發揮保險驅動社會的正向力量！

富邦產這張疫苗險內容包含「疫苗不良事件費用補償保險」與「法定傳染病疫苗預防保障補償保險」兩種保障。「疫苗不良事件費用補償保險」不僅適用COVID-19、流感疫苗，更包含所有在台灣合格且於境內施打的預防疫苗；若民眾於接種上述疫苗後14日內發生疫苗不良事件而住院時，「疫苗不良事件費用補償保險」將提供定額住院生活補償，該次住院日數達5日（含）以上時另提供增額補償。

「疫苗保單」也提供法定傳染病疫苗預防補償，若客戶已接種法定傳染病疫苗，卻於180日內仍確診罹患該法定傳染病，「法定傳染病疫苗預防保障補償保險」將立即給付補償。以投保富邦產險「疫起守護」專案商品的保戶為例，在加購「疫苗保單」後，不但享有法定傳染病隔離與就醫保障，還能填補疫苗接種後可能發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷。

富邦產險提醒，因每人體質與對疫苗的反應不同，在接種疫苗前須詳加了解接種注意事項，並由醫生評估是否適合接種。現階段除了相對迫切性較高的防疫與醫療相關人員、各類服務業人員、必要出國工作者及免疫力較低的中高齡族群等外，後續待國內疫苗充足後，建議年輕族群也可評估增加疫苗保障，避免因施打疫苗所致不良反應，而產生醫療費用或生活不便等困境。目前各國都已開始施打疫苗，若能藉由群體免疫範圍的擴大，降低新冠肺炎的傳播率，儘速實現「群體免疫」才有可能早日解封國境。