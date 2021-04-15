上櫃公司去年董事酬金 證券業排名往前

櫃買中心今(15)日公布2020年上櫃公司董事酬金派發，上櫃公司去年獲利三哥-穩懋（3105）平均董事酬金年增28%、以1,756.16萬元續居冠軍，排名第二的是倉和（6538），董事酬金平均為925.24萬元，比較令人驚豔的是去年台股表現突出連帶讓證券公司董事酬金，康和證券董事平均領766.91萬元，而元大期貨稅後純益雖降，但董事酬金增加81%，增至757.74萬元。排名上櫃公司第四。

上櫃公司2020年平均董事酬金排名第五到第十，依序為鈊象751.8萬元、環球晶708.51萬元、欣銓660.75萬元、中美晶629.81萬元、世界先進627.64萬元、龍巖592.72萬元。

穩懋去年稅後淨利65.28億元，在上櫃公司中次於環球晶、群聯。穩懋表示，公司去年稅後淨利較2019年成長46%，董事酬勞提列1億5,770元，為獲利金額(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益)的1.8%，此提列比率與108年相同，亦符合公司章程第22條提撥比率不高於3%之規定；加計兼任員工酬勞後，平均每位董事酬金較2019年增加28%，遠低於稅後淨利成長幅度，故2020年酬金變動與獲利狀況並無不合理之處。

元大期貨表示，2020年度本公司稅後純益雖較前一年度略減，主因全球性利率下滑導致本公司客戶保證金利息收入減少，但公司整體營業收入較前一年度成長32%；本公司董事酬金係為每月固定金額之董事報酬及董事業務執行費，與稅後純益並無直接關聯性。