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新台幣午盤升值1.7分 暫收28.418元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
新台幣今午盤升值。報系資料照
新台幣今午盤升值。報系資料照

新台幣今（15）日午盤升值1.7分，暫收28.418元兌1美元，成交金額4.99億美元；台股早盤開低後翻紅，午盤再站上萬七大關，新台幣上午盤最高達28.4元兌1美元，升值3.5分。

美股周三漲跌互見，僅道瓊工業指數收紅，其餘都是下跌作收，台股以16,851.06點開出，指數開低走高翻紅，午盤後一度衝上17,016.29點，再站上萬七。

新台幣今日早盤以28.43元兌1美元，升值0.5分開出，上午盤最低達28.454元兌1美元，貶1.9分，最高為28.4元兌1美元，升值3.5分，午盤暫收28.418元。

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