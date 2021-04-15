三大關鍵挑 高收益債基金資優生

經濟復甦帶升公債殖利率，全高收仍有潛力全球疫苗施打進展正向，再加上美國通過1.9兆美元的大規模紓困案，激勵市場期待經濟加速復甦，通膨預期升溫，美國十年期公債殖利率持續震盪上揚並彈升至1.61%之上，債市波動度也因此加大。許多投資人想知道，債券是否還有投資價值？從過去歷史經驗來看，即使面對美國十年期公債殖利率較大幅上升的時期，全球高收益債仍然保持正報酬(圖1)，具備較好抵禦利率上行風險的能力。

圖／柏瑞投信 提供

低利搭復甦，全球高收益債漲勢強國際機構預測均看好今年全球經濟將可望見到明顯的反彈，統計過去2000年網路泡沫以及2008年金融海嘯重等全球性危機事件爆發的後一年，均可發現全球高收益債上漲動能強，且復甦漲勢更勝美股 (圖２)。柏瑞投信建議：在疫後復甦初升段，投資人想追收益機會，現在正是入手高收益債的好時機！

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三大關鍵挑高收益債基金然市面上高收益債券基金百百種，柏瑞投信建議投資人以「收益來源」、「長期績效」以及「基金獎肯定」三大關鍵來挑選高收益債基金，追致勝收益機會！柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)即是符合三大關鍵的投資優選：

一：收益來源廣泛：「柏瑞全高收策略」廣泛布局成熟國家高收債及新興市場高收債，依照過去經驗顯示：長期而言，全域性配置表現更勝侷限特定類型。(圖3)

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二：長期績效領先「柏瑞全高收」是台灣成立最久的高收益債基金*，逾十年的市場多空考驗，長期操盤績效卓越，不僅在近一年、兩年、三年甚至是近五年長期基金績效，締造績效排名皆位於同類型第一四分位的好成績，可謂高收益基金界中的模範生。

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三：基金獎常勝軍同時，柏瑞固定收益團隊投研能力連三年奪「Smart 智富」固定收益團隊研究獎，此外，更躍昇國際級舞台，奪得「亞洲資產管理雜誌」、「指標」頒發之基金獎鍍金肯定，是投資高收益債基金的首選！

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*本基金成立於2008/8/1，投信投顧公會，境內高收益債券基金，資料截至：2020/12/31。

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