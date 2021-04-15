新台幣早盤貶值1分 一度觸及28.445元
新台幣今（15）日早盤以28.43元兌1美元，升值0.5分開出；台股早盤以16,851.06點開出，指數開低走高翻紅，新台幣上午盤則一度觸及28.445元，貶值1分。
美股周三漲跌互見，道瓊工業指數收漲53.62點，或0.16%，收 33,730.89點；標普500指數跌16.93點，或0.41%，以4,124.66點作收；那斯達克指數下跌138.26點，或0.99%，收13,857.84點；費城半導體指數收跌1.19%。
台股早盤開低後翻紅，一度拉升至16,966.93點，新台幣升值開出後最高達28.425元兌1美元，升值1分，一度觸及28.445元，貶值1分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言