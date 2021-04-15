新台幣早盤貶值1分 一度觸及28.445元

新台幣今（15）日早盤以28.43元兌1美元，升值0.5分開出；台股早盤以16,851.06點開出，指數開低走高翻紅，新台幣上午盤則一度觸及28.445元，貶值1分。

美股周三漲跌互見，道瓊工業指數收漲53.62點，或0.16%，收 33,730.89點；標普500指數跌16.93點，或0.41%，以4,124.66點作收；那斯達克指數下跌138.26點，或0.99%，收13,857.84點；費城半導體指數收跌1.19%。

台股早盤開低後翻紅，一度拉升至16,966.93點，新台幣升值開出後最高達28.425元兌1美元，升值1分，一度觸及28.445元，貶值1分。