帳單無紙化怎麼做最有效？銀行業者說改這個預設值

國人每年大約產出9億份紙本帳單，金融業占了42.9%，如何讓帳單無紙化立竿見影？京城銀行（2809）理財服務部副總經理尤其偉今(14)日表示，金管會可以考慮鬆綁法規，允許金融機構把通知類型的紙本帳單，預設為電子帳單，除非客戶說不，否則就預設為同意。

至於繳費類型的帳單，事涉客戶權益，須要審慎處理，其預設值還是維持目前紙本帳單的做法。

4月22日為世界地球日，台灣第一家B型企業DOMI綠然攜手台新（2887）、京城、星展等三家銀行，今日宣布推出Power to Change！點亮無窮希望平台，期待我國2030年達到帳單零碳，且能終結能源貧窮。

尤其偉指出，他研究帳單無紙化課題時，有些比較深刻的感觸，帳單可以分成兩種類型，一種叫做通知類型，另外一種為繳費類型。通知類型像對帳單、存款對帳單；繳費類型則包含通知與繳費，除了通知繳多少錢之外，還會檢附繳費單。

他認為，純通知類型的帳單，主管機關可以考慮鬆綁法規，允許金融機構預設為電子帳單，客戶如果不想要，可以更改預設值、改回紙本帳單；至於繳費類型或非純粹通知類型的帳單，則維持現行預設值為紙本的做法。

上述措施等於從簡易類型的帳單下手，一方面顧及民眾反彈，另方面又可大幅提高紙本帳單的電子化比率，為技術上可行的彈性做法。

星展銀行數位金融部資深副總裁何益萍也說，星展銀在其他國家的經驗也是，政府法規並沒有限制一定要客人來主動申請才會變成電子帳單，台灣可以考慮預設給客人電子化帳單，客人不滿意可以改回去。