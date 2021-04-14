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投資型附保證保單重現江湖 國壽率先改款上市

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

投資型附保證保單重現江湖，國壽領先業界推出改款後的投資型附保證保單—真飛揚人生（外幣）變額年金保險，有台幣、美元計價，共兩款，改款後的新保單具備三特色，包括「身故保證機制，利於資產傳承」、「每月撥回類月退俸搭配波動度控管績效，適合退休規劃」、「越早投保費用越低，有助累積退休資產」。

因應主管機關法令政策，投資型附保證保單應適用新規範，過去在市面上的投資型附保證保險商品皆須配合調整後才能上架。『真飛揚人生變額年金保險』的前身為同樣具身故保證機制的『飛揚人生變額年金保險』，兩者皆具有身故至少給付總保費的特性(假設無匯差)，主要差異為『真飛揚人生變額年金保險』身故保證費用需依年齡與性別不同收費，且需由保單帳戶價值中扣除，考量身故保證費用不再內含於經理費中，故調整連結新級別之經理費每年1.2%的委託投資帳戶。

自去年起受新冠肺炎影響，市場波動加劇導致民眾投資趨於保守，一般投資型保單價值波動較過往大，但因『真飛揚人生變額年金保險』具有身故保本的下檔保護功能，可以降低這個疑慮。另外據國泰人壽統計，這張『真飛揚人生變額年金保險』平均保費135萬，為一般投資型商品的1.5倍，顯示客戶可安心託付並為資產構築防護網。

於年金累積期間內，不論投資績效如何，國泰人壽提供身故至少給付總保費的保證，若不幸身故也可保全資產傳承子女，不怕保費有去無回。連結專家代操的類全委帳戶，月撥回打造穩健現金流，年化撥回率約3.8%~5%，讓保戶享類月退俸並達到保險自用的效果。此外帳戶設計搭配波動度控管機制，更適合喜歡穩健投資的客戶，長期而言淨值多維持於10元以上，深受客戶信賴。相對一般投資型壽險因提供身故保障所收取的保險成本，會隨年齡增加而變多，『真飛揚人生』的身故保證費用於投保時即固定，簡單好記，且早投保還能享有較低的身故保證費用率。以45歲女性為例，每年僅需約0.25%，長期而言能累積更多退休資產，並打造更美好的退休生活。

國泰人壽提醒，購買投資型保單的客戶仍需自負投資盈虧，受託投資機構 / 基金經理公司以往之經理績效不保證投資標的之最低投資收益，客戶在投保前應先檢視個人的風險屬性與保障需求，並充分了解商品內容及費用，選擇最適合自己的財務規劃。

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