三投信搶進電動車 富邦投信申請未來車指數認可
電動車商機龐大，成國內ETF投信比拚新戰場，證交所表示，富邦投信14日遞件申請「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」資格認可，為投信公司今年第2件ETF標的指數資格認可申請案。這也是元大、國泰投信申請電動車指數認可後，再有投信搶進同類指數。
根據送件資料，「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」由MSCI Limited編製和維護，該指數自母指數MSCI ACWI IMI（MSCI ACWI Investable Market Index）成分股中，以MSCI ACWI IMI Future Mobility Index的編製規則，挑選出未來車主題相關股票，進一步依市值、流動性及掛牌交易所等條件，並經自由流通係數調整後排名為市值前30大的個股為成分股。
而今年2月，國泰投信申請「ICE FactSet全球智能電動車指數」，是由ICE Data Indices, LLC編製及維護，該指數從全球交易所上市股票、ADRs及GDRs，挑選符合市值及流動性標準的股票，進一步透過FactSet的RBICS產業分類及供應鏈關係資料庫，篩出符合智能電動車供應鏈的公司，採市值加權分配權重，現有成分股約30檔。
更早前，元大投信在2019年7月申請「ICE FactSet全球智能車指數」，也和ICE合作，但目前還沒有一家投信發行出連結產品。反倒是台股中，已有元大證券發行元大電動車N（020022），屬性為ETN。
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