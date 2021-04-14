央行標售2年期定存單 得標利率0.203%創半年新高

中央銀行今（14）日標售2年期定存單，得標利率落於0.203%，創下半年新高，高於市場預期的0.2%，較前一個月上漲 0.012個百分點；銀行資調主管指出，市場資金仍就非常充裕，2年期定存單利率略為上漲，主要是央行本月增發200億元籌碼的影響。

央行每月固定發行364天期、2年期定存單各一期，其中2年期定存單由前一個月的600億元，增發200億元至800億元。

銀行資調主管表示，「2年前發行的定存單只有400億元，代表本月2年期定存單到期量只有400億元，央行本月大手筆發行800億元，較到期量倍增，所以雖然市場資金還是非常充裕，但利率還是略為上修、突破0.2%，創去（2020）年10月以來、半年新高。」

央行統計顯示，截至今日為止，央行定存單未到期餘額為9兆3,750.8億元。

著眼國內資金充裕，央行先前宣布，自第2季起再度加發長天期定存單，將資金從短期導入長期。其中，2年期定存單自4月起每月增發200億元，由上季的每月600億元增至800億元，364天期定存單則維持每月1,700億元的發行量不變。

今年4月至6月，央行累計增發600億元的2年期定存單，意即本季會從市場上多收回600億元的資金，且一鎖就是二年。

銀行主管說，央行發行定存單分成標售與申購兩種方式，其中364天期與2年期定存單採每月一期標售方式。至於短天期定存單，則採銀行向央行主動申購模式，目前28、91和182天期定存單利率分別為0.34%、0.4%和0.52%，7天期利率為0.11%。

央行定存單為央行沖銷市場餘裕資金的工具之一，發行對象包括銀行、信合社、票券公司、農業金庫、中華郵政以及其他經央行核可的金融機構；銀行等金融機構買入央行定存單，除可替過剩資金找到投資管道外，亦可充當法定流動準備。