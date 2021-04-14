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立委爆料採購案 將來銀行聲明：全力配合調查

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
立委費鴻泰今出示將來銀行內部的簽呈。 圖／費鴻泰提供
立委費鴻泰今出示將來銀行內部的簽呈。 圖／費鴻泰提供

立委費鴻泰今（14）日在立法院財委會「爆料」，指將來銀行有吹哨者揭露，中華電信（2412）在未經董事會討論下，承包將來銀行的核心資訊系統工程，要價1,300萬元，對此，將來銀行發出聲明強調，「關於外界關心的核心系統需求變更案，目前尚在申請採購流程中，將依照該行相關規範及各單位之專業意見辦理，並須經該行分層負責相關權限核定後，才會依照採購辦法進行後續採購程序。」

對於立委爆料，金管會主委黃天牧證實有接到相關檢舉函，且承諾會立刻去查核此案，若有違法就懲處。

將來銀行今天傍晚發布聲明強調，「今日外界關心的核心系統需求變更案，目前尚在申請採購流程中，將依照本行相關規範及各單位之專業意見辦理，並須經本行分層負責相關權限核定後，方會依照本行採購辦法進行後續採購程序。」

將來銀行表示，「有關先前的核心資訊系統建置案，均依據相關內外規範辦理對外公開招標，招標結果並通過將來銀行董事會決議，一切依規辦理。對於主管機關提出之任何調查，本行均將尊重並全力配合。」

將來銀行 中華電信

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