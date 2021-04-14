中壽「食分健康好Simple」2.0 加碼送超商740點回饋

「今天中午要吃什麼？」許多便利商店推出輕盈、健康的餐飲，中國人壽（2823）看準這股趨勢，同時也持續提倡健康概念，與超商龍頭7-ELEVEN聯手推出「食分健康好Simple」第二波加碼活動，即日起凡投保中壽任一健康險商品並參加活動綁定，免抽獎就能獲得限量OPEN POINT點數500點，且若持續於7-ELEVEN購買Simple-Fit系列商品，每月達4次皆可再獲贈20點，享一整年月月吃月月送，最高可獲得740點，等同於獲得回饋740元，可再換購更多豐富商品。

近年點數經濟正當紅，民眾消費愈來愈精打細算，消費者喜愛累積點數並折抵消費，能幫荷包省不少，超商則是民眾兌換點數最頻繁的通路。

中國人壽去年即率業界之先，與7-ELEVEN舉辦「食分健康好Simple」，讓許多民眾有機會獲得OPEN POINT點數，就引起不少響應，且從參與者中高達八成為女性，又以20~40歲比例最高，可看出年輕女生明顯對於健康生活更為重視，不僅懂得添購健康保障，也更偏向選購輕盈、健康的餐飲。

揮別去年新冠肺炎疫情影響，並持續推廣健康概念，中國人壽與7-ELEVEN加碼第二波「食分健康好Simple」，參加方式更為簡潔，只要在6月底前，投保中壽任一健康險商品並完成活動綁定，就有機會獲得OPEN POINT點數500點。同時，若持續每月至7-ELEVEN購買4次印有Simple-Fit標籤食品，還能再獲贈20點OPEN POINT，月月達標、月月贈送，最長將贈送一年份，等同於最高可獲得740點。

中國人壽重視保戶健康，除了鼓勵保戶持續強化保險保障，也呼籲日常能重視健康飲食，透過健康險搭配健康飲食的活動，讓消費者身體、荷包都能減少負擔。