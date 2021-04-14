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將來銀行前總經理劉奕成：沒有被逼迫請辭

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

立委費鴻泰今（14）日在金管會財委會上爆料，將來銀行有一個1,300萬採購案，遭中華電信（2412）派任將來銀行的董事吳麗秀要求將來銀行要付錢，但將來銀行前總經理劉奕成認為可能涉及利害關係人交易，劉奕成因此被中華電信與兆豐銀行聯手趕走；但此事遭到劉奕成駁斥。

劉奕成今日在臉書上公開回應：「我之前完全不知道報導所指的標案、2月董事會沒有討論該個案，且他是自請離職、並未被逼迫請辭。」

對於立委爆料，劉奕成今日在個人臉書上公開回應，全文如下：

趁轉車的空檔，把報導看過一遍，再次澄清：

（1）我之前完全不知道報導所指的標案。

（2）2月份董事會沒有討論該個案。

（3）我沒有被逼迫請辭。

雖然我的確常對夥伴說要守法合規，但是因為完全不知道這個個案，所以不是針對此個案。

將來銀行 中華電信 兆豐銀行

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