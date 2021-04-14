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將來銀行前總座遭中華電逼走？ 劉奕成：我是自請離職
將來銀行前總經理劉奕成閃辭，在業界投下震撼彈，今立委費鴻泰爆料，指劉奕成是被中華電與兆豐銀聯手合把他趕出去的，且吹哨人已把資料送交金管會。劉奕成今回應，他不知道立委爆料的案子、也沒有阻擋過，也沒有被逼走，是自請離職的。
黃天牧今列席立院財委會，立委費鴻泰爆料，指將來銀行有一個1300萬採購案，遭中華電信派任將來銀行的董事吳麗秀要求將來銀行要付錢，但劉奕成說這可能涉及利害關係人交易，將來銀行法遵也有意見，二月董事會要求檢討這案子，吳就聯合中華電其他派任將來銀行的董事與兆豐的董事，將劉奕成趕出去，「中華電信就是要掏空將來銀行！」
劉奕成今回應，二月董事會沒有討論到這件事情也沒有討論過中華電信的個案，「我也沒有在董事會上阻擋過」。
針對立委說劉奕成是被逼走？劉奕成說：「沒有！我是自己離職的，是在3月18日董事會上自請離職的。」
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