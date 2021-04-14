速食消費平均客單刷卡 台東縣奪冠

忙碌的都會上班族，經常中午一分麥當勞打發一餐，但誰說，速食只是都會的食物！根據刷卡大數據分析，全台灣平均客單刷卡消費速食第一名為台東縣。

根據聯合信用卡中心大數據分析顯示，速食業信用卡消費平均單價仍以小金額為主，各縣市速食消費筆數以六都占了前六名，其中北市更占了全體之41.5%，究其原因，應為速食業的分店數主要集中在六都，其消費筆數也較多。

台北市速食刷卡筆數遙遙領先其他縣市，而且成長也比較快速，原因推測是因台北市上班族多，工作節奏也講求快速與效率，由於速食業出餐速度 、用餐方式簡單快速加上據點便利等優點，正好符合上班族的工作習性，因此就算台北市是全台分店數最多的縣市，其消費量仍呈現大幅成長。

但分析單筆消費金額後發現，平均單筆消費金額前五名都不是六都城市，反倒是台東縣平均單筆消費金額為256元，竟較六都高出許多，顯示台東縣速食分店數雖不多，但平均單筆消費金額最高；另外，花蓮客單240元則居第五，也比六都的219元高。