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金管會：2年內全面採電子保單 推動保單存摺

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會保險局局長施瓊華宣布，2年內將全面採電子保單。圖／聯合報系資料庫。
金管會保險局局長施瓊華宣布，2年內將全面採電子保單。圖／聯合報系資料庫。

許多民眾買了保單後，常就忘記紙本保單放在哪裡，尤其大部分民眾跟兩家以上保險公司買過保單，常常面臨要申請理賠時卻還需要費時找保單，或是忘記買過某張保單。金管會今表示，預計兩年內將全面發行電子保單，各家保險公司都納入電子保單後，就可以推動保單存摺。

金管會主委黃天牧今列席立院財委會，立委林楚茵指出，國內電子保單還沒有完全普遍化，尤其像如果遇到類似太魯閣號事件時，民眾還必須翻箱倒櫃找出買過的保單，認為金管會應該全面發行電子保單，並積極推動保單存摺。

金管會保險局局長施瓊華表示，電子保單是去年底才落地，保單因為都厚厚一本，因此去年是允許保險公司用QR Code條碼方式簡化，來發行電子保單，去年確實沒有每一家壽險都納入，目前納入的只有11家壽險，還有11家壽險沒有納入；產險部分大部分都已納入，但還有剩下四家產險主要是承保法人機構，保單比較少，正在考量到底要不要納入。

施瓊華指出，因為發行電子保單的話，保險公司資訊設備要更新，預計一、兩年後會讓全部壽險都納入；產險部分大部分都已納入，但還有剩下四家產險主要是承保法人機構、保單比較少，正在考量到底要不要納入。

針對推動保單存摺的時程，施瓊華表示，電子保單目標是產、壽險兩年內都納入，當電子保單全部保險公司都納入後，保單存摺就能容易落實。

現行的電子保單，是除要保書親簽、個人資料、重要事項告知書、條款審閱期確認申明書等重要資料採紙本外，保單條款部分若經保戶同意，採QRCode掃碼或是網址下載供保戶保存，保單電子化後可讓保單只剩不到20頁，同時民眾也可以向保險公司申請印出紙本保單，第一次是免費的。未來將上路的「保單存摺」，是讓民眾只要一鍵登入，就能一次清楚看到自己買的各家保險公司保單與投保內容。

保單 保險 壽險

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