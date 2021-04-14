15家壽產險無電子保單 保險局施瓊華：二年內全無紙化

金管會推動綠色金融，立委林楚茵今（14）日上午在立法院財委會上質詢，國人平均每人買2.5張保單，但是一整份保單印出來很重 ，厚厚一整疊紙，但目前還有11家壽險公司、4家產險公司沒有做無紙化，她問金管會保險局，何時才能真正達到「無紙化」？保險局長施瓊華承諾，二年內無論客戶多寡要完成保單電子化、無紙化。

立委林楚茵今日上午詢問金會對於保險公司無紙化的推動現在做的如何？她說，如今還有四成保險公司沒有發行電子保單，也其是這次太魯閣事件災難，需要理賠時但沒有人會把保單帶在身上，發生意外了，家人還要回去掏箱倒櫃，紙本保單放20年受潮壞掉 ，但國內保險公司電子化仍然不足，至今產險公司還有4家沒做、壽險還有11家沒做。她質疑金管會推綠色行動方案是不是做半套？後面四成沒做好的是不是不管它？這是不是一種「綠色浪費」？若能推動保險以司全面電子保單無紙化，保戶可以在單一的保單存摺下，所有保單可放在同一帳戶下，投保時亦可互做比較。

黃天牧說這問題非常重要，未來包括電子保單跟保單存摺一定會做。保險局局長施瓊華說，過去保單是厚厚一本，但之前已允許壽險公司發行保單可用QR-CODE把保單簡化，至於產險 去年年底才落地，未來會逐步推動。未來壽險一定會全納入，產險業因為資訊有些規格正在處理，加上有些公司法人為主，因此也希望一、二年內全數調整完成。無論客戶多寡，電子化後，保單存摺即可同步上路。

至於林楚茵也表示，一般民眾每人買2.5張保單，但是身障人士平均卻只有0.2張保單，是不是保險市場很有障礙。黃天牧表示。金管會一直在建立身障保險資料庫，今年計畫年底會做身心障者核保SOP，讓保險公司都不能託詞不給保，所有保險公司要照此SOP來做，去年檢查局也去特別針對此檢查與處分。