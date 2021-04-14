新冠疫情、社會住宅也可發債 櫃買今年擬新推3檔社會債

台灣希望2025年達到非核家園，金管會推動綠色行動方案，之後又擴及ESG永續經營，主委黃天牧說，今年櫃買中心會推永續板吸引國際投資人青睞，並新增社會債券，包括社會住宅、疫情相關的債券商品都有。櫃買中心董座陳永誠表示，今年綠色債券預計再發10檔、可持續發展債券」將再發行3檔 ，同時今年會開始有「社會債券」預計亦會發行3~5檔，合計將上看15檔相關債券發行。

綠色債券截至2021年2月底國內綠債共有56檔、發行金額達到1607億元，至於綠色金行動方案2.0，將綠色債券再擴大為「可持續發展債券」，亦已發行4檔餘頠達到68億元。立委沈發惠上午在立法院問金管會，今年綠色與ESG相關債券今年預計發債新增規模？

金管會主委黃天牧說，今年櫃買中心會推永續板，包括社會住宅、疫情相關的債券商品都有。櫃買中心董事長陳永誠補充表示，今年綠色債券預計再發10檔、可持續發展債券」將再發行3檔 ，同時今年會開始有「社會債券」預計亦會發行3~5檔，合計將上看15檔相關債券發行。

可持續發展債券(Sustainability Bond)係指企業或銀行透過發行債券的方式，將其所募得資金同時用於綠色投資計畫及社會效益投資計畫或其相關放款的融資工具。協助企業將資金投入對環境、社會以及公司治理（ESG）有助益的投資計畫。

新冠肺炎疫情會讓一些本已嚴峻的社會問題雪上加霜，以及新冠肺炎危機可能是由環境惡化所造成，因此國際興起一個社會債風潮，發行機構選擇發行社會債券，以幫助受到新冠肺炎衝擊的對象。例如，今年的3月26日，非洲開發銀行發行了30億美元的社會債券，這檔為期3年的社會債券發行利率僅為0.75％，目的便在於減少新冠肺炎對非洲經濟和生計的影響。