日盛金經營權易主倒數 接洽富邦金有力人選總經理王芝芳突請辭

日盛金控（5820）過半股權為富邦金控（2881）公開收購，今年股東會改選即將經營權易主，原本為日盛銀行工會寄予厚望、被認為最有能力代表勞方與富邦金接洽的日盛金暨日盛銀行總經理王芝芳，卻突然拋出辭呈，將於5月20日生效，日盛銀工會相當錯愕。

日盛金控今天晚上重訊公告，日盛金總經理王芝芳請辭，王芝芳兼任的日盛銀總經理以及其他轉投資公司董事代表人，也都一併辭去。據了解，王芝芳在經營權易主前辭職走人，並未與日盛銀的行員同仁等透露，日盛銀工會則是對王芝芳頗感錯愕與失望，因為原本希望最有資格代表勞工的王芝芳，陪同所有行員、工會一路走到被合併的時候，想不到王芝芳卻突然拋出辭呈選擇離開。

王芝芳是相當資深的日盛員工，最早是日盛證券主管，後來才轉到日盛銀行，從財務投資開始，之後擔任日盛金暨日盛銀總經理多年，對於日盛金一路走來，員工、經理人、公司狀況都相當了解，再加上富邦金去年底剛開始公開收購日盛金時，王芝芳即署名發出內部公開信表示因為收購價太低，富邦金公開收購不會成功，安撫員工心情，因此最終富邦金公開收購達陣，員工也自然寄望王芝芳能繼續帶領勞方，在合併過程中維護工作權益，如今王芝芳在6月股東會改選、富邦金入主前就離開，也讓工會失望。