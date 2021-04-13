金管會核准華銀設印尼辦事處 華銀新南向據點達8處

華南銀行響應政府新南向政策，深耕東協市場，擴張海外版圖再傳捷報，繼泰國曼谷代表人辦事處在今年3月10日揭牌開幕後，今天再獲金管會同意設立印尼代表人辦事處，華銀展現新南向布局的強烈企圖心，未來將結合新南向地區的4家分行與4家辦事處，提供當地台商最即時的金融資訊與服務。

華銀表示，印尼現為全球第4大人口國，除了是區域全面經濟夥伴協定(RCEP)的成員國外，也是東協第1大經濟體，受惠於人口紅利及中產階級強勁的消費力道，帶動龐大的內需商機，且當地政府對內積極改善投資環境，對外努力招商，成果逐漸顯現，近年來印尼經濟穩定成長，區域經濟發展商機可期，已是台外資企業投資布局的首選地區之一。

由於美中關係衝突的不確定性與政府持續推動新南向政策的影響，加速大陸地區部分台外資企業將生產供應鏈遷移至印尼發展，華銀指出，台灣與印尼經貿關係日趨緊密，目前約有2000家以上台商企業在印尼投資，主要以汽機車、電子及紡織等產業為大宗，並集中在首都雅加達、西爪哇萬隆及中爪哇的三寶瓏等週邊區域，產業鏈已漸有成形的趨勢。

華銀曾於1996年設立雅加達代表人辦事處，與印尼市場有著深遠的歷史淵源，為掌握台商赴印尼投資商機，華南銀行重返印尼市場，藉由延伸金融服務觸角，就近服務當地台商客戶，提供企金客戶最即時的金融服務。

目前華銀於新南向地區設有新加坡、越南胡志明市、菲律賓馬尼拉、澳洲雪梨等4家分行，加上越南河內、泰國曼谷、緬甸仰光及甫獲金管會核准設立的印尼雅加達等4個代表人辦事處，持續配合政府新南向政策，積極拓展海外業務。