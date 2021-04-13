好羨慕！金融及保險業今年初年終獎金領最多

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

行政院主計總處今（13）日指出，以近3個月（2020年12月至2021年2月）受僱員工領到年終獎金及績效獎金等估算，今年初受僱員工每人年終獎金平均領1.64個月，為7萬513元，較去年增加936元，創歷年新高紀錄。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，今年年終獎金平均7萬513元，創下歷年最高；但年終平均1.64個月則是近4年新低。

各業中，今年初領到最多年終獎金為金融及保險業，平均領3.92個月，比去年3.52個月更好；不動產業以2.39個月居次，製造業1.82個月排名第三。

此外，今年營建業平均領1.23個月、運輸倉儲業平均領1.31個月年終獎金。主計總處調查結果顯示，金融及保險業、不動產業、營建業、運輸倉儲業等4行業，不畏疫情衝擊，今年領年終獎金較去年多。

主計總處官員分析，金融保險業受惠於台股屢創新高，證券業年終獎金攀高；去年公共建設、台商返台建廠、以及房市熱絡，造就了不動產業、營建業榮景，受僱員工年終獎金也跟著水漲船高。

今年初領到最少的行業為支援服務業平均領0.39個月，藝術休閒娛樂服務業平均領0.46個月，住宿及餐飲業平均領0.49個月，皆較去年領得少。主計總處官員指出，上述三行業年終獎金縮水，明顯是受到疫情衝擊。

年終獎金 保險

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