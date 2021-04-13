年輕人開戶大增 凱基證威脅元大證「老大哥」地位

年輕人勇闖台股，30歲以下開戶人數突破四成，券商為搶攻經紀業務紛祭各種低門檻優惠，不過據金管會最新統計，截至3月為止，國內前三大券商經紀業務市占率呈現「大者恒大」格局，券商龍頭元大證仍以12.437%穩居第一，不過老二凱基證是一年來成長率最高的券商，一舉拉近跟元大證的距離，雙方差距從超過4%縮減至2.73%，威脅元大證老大哥地位。

2020年新開戶人數創下近年來新高，其中30歲以下占比突破4成，扭轉過去年輕人不投入股市的現象。搭上數位化浪潮，券商以低門檻、低手續成本及多元齊全平台等條件，吸引年輕客戶的心。

據金管會統計，截至3月底，今年來市占率成長率最高的前五大券商依序是凱基證、國泰證、摩根大通、元大證跟富邦證。其中以凱基證增加1.87個百分點最多，其次是國泰證的0.92個百分點，第三名是摩根大通增加0.79個百分點。證期局副局長郭佳君說，券商經紀市占率成長的原因跟今年市況有關，包括年輕族群成交比重比較高 ，以及法人客戶增加也比較多。

不過除了摩根大通證券因此以總市占率4.527%一舉擠進前五大經紀券商之列外，並沒有改變改變國內券商大者恒大的生態，前三大排名去年同期跟今年都一樣。

元大證券今年首季仍以市占率12.437%排名第一，凱基證以9.7%排名第二，富邦證券市占率也增加0.52個百分點至5.55%守住老三寶座。這部份還未計入富邦證未來擬合併日盛證的市占率，據富邦金日前公布併購計畫預測，合併日盛金後經紀市占率將一舉突破9%，直逼凱基證老二地位。

今年首季券商經紀市占率排名第四、第五名則有出現變化，從去年的美林證與永豐金證，換成摩根大通跟美林證券，首季美林證經紀市占率4.447%，較前一年減少，因此排名落至第五。而永豐金證去年市占率還有4.411%，今年被擠出五名榜外。

據證交所統計資料， 2020年新增開戶人數達67萬人，推升總開戶人數增加至1 ,124萬人，占人口總數比重達47.3%，也就是說，平均每2名民眾就有1名參與台股投資。商龍頭元大證券統計，2020年新開戶數約23萬戶，是2019年的1倍，40歲以下占比從一年度的58%大幅拉升至約70%。