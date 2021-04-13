土銀召開行務會議 董座謝娟娟提出五大策略執行方案

土地銀行於今（13）日由董事長謝娟娟及總經理何英明率領總分行主管舉行今(2021)年度全行行務會議，並提出五大策略目標的具體執行方案。

謝娟娟表示，去(2020)年度雖受新冠肺炎疫情影響，金融市場震盪幅度加劇，但土銀在不動產授信及信託等核心業務仍維持領先，稅前盈餘達百億以上，並達成法定預算目標之115%，尤其在紓困及振興業務執行期間，人力調度吃緊，又同時面對客戶急需資金的情緒，在這樣高壓的環境下仍齊心協力完成這項挑戰，萬分感謝全體同仁的辛勞與貢獻。除嘉勉同仁之努力外，謝娟娟也針對就任時提出的五大策略目標提出具體執行方案：

一、業務數位化：金融業的資訊化如同基礎建設，決定了業務的推展速度；良好的業務數位化可加速內部流程效率化、簡單化及防弊，也能精緻化客戶服務，拓展新世代族群客戶，更進一步利用大數據瞭解客戶需求、甚至達到預防詐騙的效果。

二、授信均衡化：加強授信產業結構的均衡化，在鞏固核心業務「土建融」之外，更會推動各項企業授信，爭取太陽能、離岸風電等新種利基型融資，以更全面性的業績考核機制鼓勵分行執行授信均衡化政策。

三、獲利多元化：授信業務、財務操作及手續費收入是銀行獲利的三大引擎，今年規劃增加海外財務操作，除以較高利差挹注盈餘外，亦能培育優秀財務人員，深化海外人才庫。

四、人力優質化：優秀人才是企業永續經營的基礎，土銀除了對外招聘更多元類型的新進人員外，對內也將以1人培養2人的方式建立接班梯隊，避免人力斷層。

五、落實企業社會責任：將ESG內化成本行DNA，兼顧各類利害關係人之關注議題，尤其是與客戶之往來互動，分行經理人務必以周全、效率、貼心的態度善待客戶，即時回應客戶的需求。

總經理何英明致開會詞時表示，今年五大營運重點為：

一、拓展土建融以外之企業授信：除善用不動產金融專業外，另積極配合政策推動「綠色金融行動方案2.0」，亦著重推展「投資台灣三大方案」、「新創重點產業放款」、「新南向」及「兆元振興融資方案」等企金授信業務。

二、擘劃推動土銀「信託2.0計畫」：持續辧理「高齡者及身心障礙者安養信託」及「社會福利公益安養信託」，並配合金管會推動「信託2.0計畫」，以信託為核心引擎，打造創新多元信託產品。

三、全面提升獲利能力：善用優勢推展房貸壽險業務，積極爭取各類不動產信託業務，配合市場趨勢整合行銷，提供全方位之金融服務，廣闢手續費收入來源，增裕非利息收入。

四、鼓勵員工創新，推動數位金融：鼓勵員工積極參與發想創新提案，並以客戶需求為導向思考，整合虛實通路，運用大數據分析精準行銷，積極培訓數位人才，致力為顧客打造優質數位金融服務。