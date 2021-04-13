LINE Pay Money合作夥伴增合庫銀 打造金融支付生態圈

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

一卡通公司與LINE Pay合作「LINE Pay Money」電子支付服務，13日宣布合作金庫即日起加入LINE Pay Money合作銀行行列，可提供帳戶儲值服務，目前合作銀行含農漁會已達180家。目前用戶數已超過340萬，使用場域超過28萬點，消費支付範圍涵蓋食衣住行育樂，生活繳費項目達1,300多項。

LINE Pay Money電支平台直連數位帳戶開戶服務也新增第一銀行、台新銀行、及遠東商銀，含去年已上線的中國信託及聯邦銀行，有5家合作銀行提供直連數位帳戶開戶服務。

LINE Pay及一卡通公司積極與各大銀行合作，今天新增合作金庫銀行，擁有廣大的存款用戶，雙方合作帳戶儲值服務可滿足更多LINE Pay Money用戶的儲值需求，為合作金庫用戶提供多元化的行動支付管道，共同打造跨業、跨平台虛實整合的金融支付生態圈。

LINE Pay LINE 一卡通

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