純網銀新兵快報到 LINE Bank獲准辦理國際金融卡業務

純網銀新兵LINE Bank即將上線報到！中央銀行今（13）日公布3月許可外匯業務，其中，身為純網銀的連線銀行（LINE Bank）申請辦理國際金融卡海外刷卡消費及提款業務，已獲央行核准，顯示第二家純網銀開業，已進入倒數計時階段。

LINE Bank3月19日參加中央存款保險簽約典禮時，LINE Bank總經理黃以孟透露，內部將從3月24日開始試營運，首波開放給LINE集團內部員工，預計最快4月下旬，就能正式開放給一般用戶，屆時會推出「小確幸」服務。

據悉，LINE Bank上線時，初期會有存款、衍生出來的轉帳、國內跨行提款、跨行轉帳、簽帳金融卡、個人信用貸款等業務，其中簽帳金融卡在海外消費時就可使用，同時也會推出定期存款。

至於為何沒有在上線時就發行信用卡，黃以孟說，信用卡需要的準備時間比較長，存款可以和簽帳金融卡綁在一起，每個人都需要一張提款卡，所以會先推出簽帳金融卡。

金管會於2019年開放三家純網銀設立，其中搶得頭香的樂天國際銀行於今年1月19日正式對外營運，第二家獲准開業的LINE Bank已於3月24日試營運，剛開始將採邀請制，邀請LINE集團旗下三家公司在台灣員工約700多人參加，之後才會對一般民眾開放。

至於純網銀「國家隊」將來銀行，近期找來華南銀行營運管理事業群副總經理許柏林接任總經理後，仍需通過金管會面談，才能確定能否接任此職務，此外，若能順利通過金管會面談，許柏林將在華銀辦理退休，才會至將來銀行負起開業重任。