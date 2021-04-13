非法投資顧問方案滿天飛 優選合法投顧保障投資安全

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

許多打著股神名號，在未持有證券分析師執照的情況下，利用傳播媒體平台開設付費會員方案，提供各式投資建議與顧問服務，非法經營證券投資顧問業務並收取費用。對此，專家建議，由於投顧公司是受高度監理的金融特許行業，須經主管機關許可始得設立，投資人若有需要，應慎選經主管機關許可設立的合法證券投資顧問公司，才能保障自身權益。

日盛投顧指出，其實市場上也有許多合法有信譽的投顧公司提供商品與服務方案，相對於坊間非法業者，更值得大眾投資人信任。例如，日盛投顧本身即為國內第一家合法的證券投資顧問公司，也是金控體系下的投顧子公司，為了滿足投資大眾個人化的投資理財服務需求，近期推出「魔球一號」個股推薦付費方案，此產品方案也綜觀基本面、籌碼面、技術面三大面向，並結合EPS、每股營收、ROE、殖利率、營益率、成長率六大指標，且排除體質差且成交量少的標的，篩選出表現強勢個股，不失作為投資參考選擇。

日盛投顧總經理鍾國忠也表示，除了「魔球一號」，日盛投顧更推出價格合理優惠的金賺、銀賺會員投資管家服務，讓投資人享有專業法人投資機構同等級的顧問和資訊。

日盛投顧 個股

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