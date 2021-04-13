預計美元走勢疲軟 瑞銀：投資者可繼續做多人民幣

瑞士銀行財富管理投資總監辦公室今（13）日指出，美元對人民幣3月初以來的漲勢主要由美元走強帶動，同時期人民幣兌其他貨幣仍然處於升勢，不過近期漲幅有所回落。進入下半年後，中國有利的國際收支動態和息差優勢將勝過美債收益率走高的影響。

瑞銀預期，美元兌人民幣將走軟，下半年料將達到6.35。投資者可繼續做多人民幣，也可以考慮賣出美元對在岸人民幣（USD/CNY）或美元對離岸人民幣（USD/CNH）上行風險，以獲取收益。

瑞銀指出，人民幣對美元下跌主要是由於美元走強。而過去四週人民幣在貿易加權基礎上仍然走高，不過近幾日漲幅有所回落。這種走勢並不少見，因為在美元走強期間人民幣通常比其他貨幣更具韌性。

瑞銀表示，鑒於中國的國際收支形勢有利，我們依然看好人民幣。3月採購經理指數（PMI）中的企業出口訂單改善（回升至榮枯分界線50以上），預示中國的貿易和經常帳盈餘在第2季有望保持穩健。

此外，來自於股票和固定收益方面的不利影響預計將在第2季減弱。考慮到中國股票相對於其他市場的投資價值，以及短端中國債券的收益率經波動率調整後仍具吸引力，預計中國股市和債市的資金流入將回穩甚至上升。再加上全球經濟增長同步提速帶動風險偏好升高及美元走弱，瑞銀認為上述因素均有利於人民幣。

瑞銀表示，在投資前景方面，投資者可繼續持有人民幣兌美元多頭頭寸（無需對沖），未來6至12個月美元兌人民幣目標價在6.35。估計未來3個月內，美元兌人民幣將在6.35–6.65的區間內波動，即期匯率將再度偏向區間低端。

另外，金融市場避險情緒急劇升溫或10年期美債收益率再度上揚，都可能為美元帶來比近期更大的支撐。此外，中美關係急劇惡化，有可能加劇美元對人民幣的上行壓力。