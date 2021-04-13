元富證券獲准開辦高資產客戶業務

新光金控旗下元富證券獲准開辦高資產客戶業務，核准以財富管理、債券自營服務高資產客戶。

元富證券積極發展新種業務，看好高資產客戶理財業務發展，加上境外資金回流台灣挹注新成長動能，積極進軍高端客戶財富管理領域，擴大開拓高端客戶群。

元富證券總經理李明輝表示，元富在財富管理業務方面，始終以客戶需求優先，考量客戶風險承受能力差異，提供最適商品。元富證券財富管理整體信託資產規模，自2016年至2020年底，成長達233%；手續費收入成長更是高達420%，這是客戶對元富證券財富管理的高度肯定，不僅讓客戶資產規模逐年成長，也讓更多客戶願意積極與元富證券往來，交付自身重要資產，透過財富管理達到資產增值和財富傳承目的。

元富證券2010年獲准以信託方式辦理財富管理業務；2015年全數分公司皆獲准以信託方式辦理財富管理業務；2020年持續積極參與主管機關提出的財富管理新方案，以提供高資產客戶具國際競爭性金融商品與服務，為高資產客戶提供客製化且多元的資產配置服務。

元富財管信託平台單一帳戶就可以參與國內外基金、海外股市(含ETF)、海外債券、境內外結構型商品等商品，簡化客戶跨不同平台交易不同商品的交易流程，也降低證券商客戶跨不同平台交易時所產生無效率交易成本。

此外，針對高資產客戶偏好及屬性，元富證券打造客製化理財商品，對於架上商品嚴格把關與時時刻刻檢視風險，超前布局，提供客戶即時有效的示警，依據客戶風險承受能力，有效提出調整規劃建議。