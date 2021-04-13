英國保誠人壽攻退休 推樂活中國外幣變額年金

英國保誠人壽企業精算暨商品管理副總經理陳右越表示，英國保誠人壽秉持「幫助人們成就想望」的宗旨，推出保誠人壽樂活中國外幣變額年金保險，讓保戶分批進場布局人民幣，讓保戶現在提早準備，未來樂活享富。

陳右越表示，民眾在資產規劃時，除了考量資金需求，選擇適合自己的理財工具外，亦可藉由多元幣別配置分散風險。

根據中央銀行最新公布之統計，截至2021年2月底，外匯指定銀行(DBU)個人戶的人民幣存款餘額在連續減持一年後首次回升，應是看好中國經濟發展，民眾持有意願增強。

對已持有人民幣資產或有人民幣需求的民眾，可以選擇英國保誠人壽與渣打銀行強強聯手推出的保誠人壽樂活中國外幣變額年金保險，以三年的時間穩健布局人民幣資產，既可分散風險，又不致錯失先機。

保誠人壽樂活中國外幣變額年金保險，具備以下特色，滿足不同族群的需求：

一、風險穩健，紀律累積財富

保誠人壽樂活中國外幣變額年金保險特有的定期提撥機制，提供客戶更彈性的規劃選擇，滿足不同客戶的需求，客戶可以依個人資金調度需求，於年金給付日前自行決定提撥的頻率、比率與日期，而且可以每年依據個人的狀況進行彈性調整。

若為退休準備，則可以待資產累積至一定程度時再自行設定提撥時間點，讓資金運用更靈活。

三年繳費分散資金壓力，還有特別加值金及加值回饋金，加速提升帳戶價值，善用時間累積資產，提早為退休做準備。

二、樂齡／屆齡退休族

樂齡／屆齡退休族可以透過短期投入，換取中長期保障，把握匯率時機點布局中國市場，保誠人壽樂活中國外幣變額年金保險搭配其他連結累積型標的基金，提供客戶更彈性的投資型商品。

繳費三年即可保障終身，可選擇年金保證給付期間為10年、15年、或20年；年金保證期間屆滿後仍生存可繼續領年金，活越久領越多。

以50歲林先生投保保誠人壽樂活中國外幣變額年金保險為例，繳費三年，年繳目標保險費人民幣25萬元，預設60歲開始領取年金，保費投入時即可享有特別加值金人民幣5,000元，第二及第三年繳交保費人民幣25萬元時，享有特別加值金人民幣2,500元，至第六保單周年日時，將可享有人民幣13,750元的加值回饋金。

若是手邊可用資金不多，年繳目標保險費為人民幣6萬元，繳費三年，預設60歲開始領取年金，保費投入時即可享有特別加值金人民幣1,200元，第二及第三年繳交保費人民幣6萬元時，享有特別加值金人民幣600元，至第六保單周年日時，將可享有人民幣3,300元的加值回饋金。

英國保誠人壽長期關注客戶的健康與保障，以超過百年的經驗洞悉市場脈動、深諳壽險及投資管理，透過保障健康和增長財富，幫助亞洲數百萬的客戶實現人生目標。

英國保誠人壽鼓勵民眾，可藉由保誠人壽樂活中國外幣變額年金保險，以短期投入換取中長期保障，在財富無憂之虞，更可以透過英國保誠的「Pulse跳動生活」App隨時做好個人健康管理，以享有高品質的退休生活。