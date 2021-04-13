業界唯一 AIA友邦28度獲金管會績優獎勵

為使保險充分發揮保障功能，金管會已持續15年推動「提高國人保險保障方案」，並獎勵表現績優的保險公司，AIA友邦人壽再度獲得肯定，成為國內壽險業界唯一連續15年第28度獲得獎勵的壽險公司。

金管會日前公布2020年績優保險公司名單，共有11家壽險公司獲得獎勵，而AIA友邦人壽再度獲得肯定，為業界唯一連續15年第28度獲得獎勵的壽險公司。

AIA友邦人壽的死亡保險有效契約個人保件平均保險金額位於全業界75百分位以上，使AIA友邦人壽自2006年起，連續15年獲得績優獎勵。

AIA友邦人壽總經理侯文成指出，亞洲富裕地位以驚人之姿成長，越歐趕美的勢頭指日可待。國發會於3月底時發布台灣2月景氣對策信號，亮出代表「熱絡」的紅燈，為十年來首見，台灣經濟正全面且強勁復甦。

然而，即使國內經濟走強，國人亦見證了疫情對世界其他國家的衝擊，卻未明顯影響國人加強保險保障的意識與行為。

據壽險公會最新統計，今(2021)年1-2月壽險業總保費收入達新台幣4兆434億元，年減13.4%；初年度保費收入1,360 億元，年減11.6%；若進一步將初年度保費收入區分為傳統型及投資型，1-2月之傳統型初年度保費收入3,731億元，年減20.5%。

去年壽險業整體業績亦呈衰退，總保費收入年減7.9%，初年度保費年減28.7%，全年傳統型初年度保費收入更是年減32.9%。

侯文成表示，保險保障不足和保險缺失的情況普遍存在。每個人幾乎都會受到「健康」與「金錢」這兩項風險的影響，而具保障核心價值的壽險商品是可協助民眾轉嫁會影響到健康與金錢等不可預測風險之最簡單且有效的金融理財工具。

金管會自2005年7月1日起為推動提高國人保險保障方案，以使保險充分發揮保障功能，提供國人適足人身保險保障，特地實施提高國人保險保障方案，對人壽保險業辦理績效符合一定條件者，給予新種商品送審件數增加、定期公布辦理績效優良之保險公司名單及相關申請案優先審查等獎勵措施。