富邦越南ETF 4月19日掛牌上市

台灣第一檔越南ETF—富邦越南（00885）將於4月19日正式掛牌上市，該ETF經理人楊貽甯表示，根據過往經驗，ETF掛牌後的前幾日通常容易受市場波動或交易量踴躍等情況，造成較大折溢價發生，若發生溢價，意味著市場持續看好該ETF成長性，先前募集時即已申購的投資人，只要留意溢價情況未偏離常態，無須急於出脫，待折溢價狀況回歸正軌，甚至可加碼長線布局。

楊貽甯指出，ETF性質雖然類似基金，但由於在交易所掛牌，故與一般股票交易方式相同，因此投資人交易ETF時，並非其淨值，而是市價，當兩者出現背離時，則會產生折價或溢價情況。根據CMONEY資料統計，去年下半年以來募集金額最高的3檔股票型ETF中，掛牌20日內平均折溢價幅度為0.48%、掛牌5日內為1.24%、前3日平為1.86%，其中買氣最熱絡甚至高達5%。另外，掛牌當日平均折溢價幅度為2.57%，顯示掛牌首日，ETF容易受市場波動或交易量踴躍等情況，更易造成折溢價之情況發生。

富邦越南(00885)ETF追蹤指數為富時越南30指數，由於成分股為成立時間最久、成交量最熱絡、市值最大之胡志明證券交易所的股票，投資標的100%為越南當地龍頭企業，投資「富邦越南(00885)ETF」就如同投資越南版的台灣50，在越南市場持續火熱下，投資人詢問熱度有增無減，倘若4/19掛牌後出現溢價情況，意味著市場持續看好越南股市後市，長線投資人只要留意溢價情況未偏離常態，不僅無須急於出脫，更可以透過定期定額扣款投資的方式，長線掌握投資越南的黃金十年；若因為國際情勢波動，股市短線隨之震盪波動而產生折價的狀況時，對於計畫長期布局一個剛剛旭日東昇、具備獨特競爭優勢市場的投資人來說，也正是可以逢低加碼、積極介入的絕佳時機。

另一方面，2021年以來，隨著全球擴張財政及寬鬆貨幣政策推波助瀾下，多數股市已自去年3月24日低點反彈，截至今年4月1日止，富時越南30指數累計總報酬達92.2%，打敗胡志明證交所指數的84.4%，表現亮眼。越南因坐擁廉價的勞動成本，與多國簽署自由貿易協定，及美中貿易的轉單效益下，未來仍將持續吸引市場投資者的青睞。從投資布局時點觀察，歷史經驗也顯示，歷經震盪後的3月，進入第二季正是佈局越南股市的好時機。

楊貽甯強調，富邦越南(00885)是採取被動式投資，相較主動式基金有四大優勢，是投資越南最方便的選擇。第一，成本便宜，經理費0.99%+保管費0.23%，約是主動式基金一半而已，券商下單的手續費更是遠低於主動式基金，成本低就是贏在投資的起跑點；第二，變現性高，上市後於次級市場交易即可於交易日後兩個營業日收到價金，相較主動式基金變現性更佳；第三，投組透明，發行公司每日公布ETF所有持股明細，投資組合更為透明且公開，投資人隨時可查詢；第四，交易便利，買賣規則如同股票，有證券戶即可在ETF交易時段進行買賣。