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主打百萬年薪 永豐金證券首度推出MA人才計畫

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券2021年度人才招募計畫起跑，今年目標達300位創歷年之冠，首度招募儲備幹部（MA）主打百萬年薪，徵件到４月底止。（永豐金證券/提供）
永豐金證券2021年度人才招募計畫起跑，今年目標達300位創歷年之冠，首度招募儲備幹部（MA）主打百萬年薪，徵件到４月底止。（永豐金證券/提供）

為持續擴大各項業務發展，永豐金證券2021年度人才招募計畫起跑，今年目標達300位創歷年之冠，涵蓋數位金融、資訊科技、財富管理、承銷、金融交易等五大領域；令人矚目的是，永豐金（2890）證券並首度招募儲備幹部（MA），鎖定碩士（含）以上應屆或畢業兩年以內之優秀職場新鮮人，提供完整培訓計畫及首年百萬年薪待遇，積極吸引優秀多元人才加入。

永豐金證券表示，今年人才招募計畫自3月起跑，舉辦9場次校園說明會及博覽會活動，並同步對外徵件到4月底，在數位創新轉型及複委託亮點策略的推動下，今年度首度進行儲備幹部(MA)招募計畫，包括數位金融組及策略營管組，這是目前金融人才市場上少數以培育策略幕僚為主的MA計畫，合計招募10名。

永豐金證券指出，證券業的特性每日產生龐大的資訊量、資料量及知識量，屬超高度知識密集產業，永豐金證券積極推動財富管理及數位創新，持續締造營運佳績，優質人才與公司一起成長，需要持續的策略創意迎戰未來的競爭與市場變化，年輕、活潑的幕僚人才將是新一代永豐金證券的DNA。

永豐金證券領先同業推動MA計畫，採一年四階段培訓，數位金融組著重數位經營、數位平台、數位行銷、AI運用等專業；策略營管組聚焦在策略規畫、商品設計、風險管理、流程改善等專業；條件為碩士(含)以上應屆或畢業兩年以內工作經驗之社會新鮮人、TOEIC 750分以上(或同等英文檢定成績)，不限商管科系。

永豐金證券近年發展財富管理、複委託及數位創新服務迭創佳績，2020年複委託零售業務(包括非專業投資人及專業投資人)更以2,770.80億元奪下複委託零售第一名；去年推出豐存股平台以普惠金融的理念，讓存股跟網購一樣容易，成功獲得年輕人青睞；2021年度人才招募計畫全年目標高達300位，對象包括應屆畢業新鮮人、金融及非金融業菁英，包括數位金融、資訊科技、財富管理、投銀承銷、金融交易等專業領域。

永豐金 財富管理 數位金融

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