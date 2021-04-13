新光1號爭議持續延燒 兆豐銀、晶華樓管互槓

不動產投資信託基金（REITs）新光1號（新光R1,01003t）在上周四（8日）下午召開長達近四個半小時的受益人大會，通過解任不動產管理機構新昕國際，並以最高票選出晶華公寓大廈管理公司（晶華樓管）為新的不動產管理機構，只待受託機構兆豐銀行與晶華樓管協商委任。不過，兆豐銀行認為以臨時動議更換不動產管理機構不合法，使得大會決議無法落實執行，晶華樓管、兆豐銀行因而分別發布聲明，有可能循司法途徑解決爭議。

晶華樓管認為，兆豐銀行是新光R1的基金受託機構，竟然拒絕執行受益人大會決議，阻撓基金改革，拒絕執行改革決議，違反基金善良管理人責任。

晶華樓管並在聲明中表示，如果兆豐銀行不執行此次受益人大會決議又不辭職，受益人將依法提出告訴並求償。

兆豐銀行則是聲明表示，變更不動產管理機構應循契約變更程序辦理，不得以臨時動議提出，倘若仍有疑問，請循司法途徑辦理。

兆豐銀並表示，該行做為受託機構，尊重受益人會議決議內容，但必須在合於法令並顧及基金資產及全體受益人權益下，依法令辦理，如此兆豐銀才是善盡受託機構的善良管理人職責。

此外，針對當天大會時任基金監察人的晶華樓管，所以提出監察人查核報告就新昕國際等關係人交易不合規的部分，兆豐銀則是聲明指出，新光R1向新光集團承租停車位非屬關係人交易，也就是不受相關規範所禁止。