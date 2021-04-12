金控族群獲利翻倍成長 超越科技股

15家上市櫃金控2021年第1季大賺1,920億元，比去年同季大幅成長1.2倍，3月單月獲利更是因為去年因疫情影響壓低基期，比去年同月大幅成長3.47倍，而累計第1季整體金控獲利，也已經達到去年全年3,790億元的一半。

15家金控今年第1季獲利大爆發，主要仍是源於金控雙雄富邦金（2881）與國泰金（2882），這兩家金控合計第1季就賺1,070億元，占整體近56%。

此外，第1季較去年同期含轉虧為盈在內一共有多達八家金控首季獲利翻倍成長，包含富邦金、國泰金，以及較去年虧轉盈大幅成長的開發金（2883）、華南金（2880），以及元大金（2885）、兆豐金（2886）、國票金（2889）、日盛金（5820）等，獲利都年增1倍以上。

如以3月單月獲利來看，受惠資本市場行情，整體金控3月獲利與2月相當，但在去年3月慘澹之下，比去年同月獲利年增率高達3.47倍。

值得注意的是，每股獲利前六強的金控中，除了元大金是元大證券獲利貢獻最大之外，其他五家富邦、國泰、中信、新光、開發金，都是以壽險子公司獲利貢獻最高，顯示資本市場多頭行情下，投資部位龐大、操作凌厲的壽險業，成為金控今年獲利衝高的主力。