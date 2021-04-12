螞蟻集團再被約談 浙江將督促深入有效整改

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團。圖／取自歐新社
大陸人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團。圖／取自歐新社

大陸人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團。大陸浙江當地政府表示，浙江省地方金融監管局將會同有關單位，積極配合中央金融管理部門，督促螞蟻集團對標監管要求和整改方案，深入有效整改，確保實現「依法經營、守正創新、健康發展」。

據浙江日報報導，浙江省地方金融監管局近期深入學習領會中共總書記習近平關於強化反壟斷和防止資本無序擴張、促進平台經濟健康發展的重要指示精神，深入貫徹落實中共黨中央、大陸國務院和省委省政府有關決策部署。

這篇報導對於大陸當局再次聯合約談螞蟻集團指出，浙江省推進杭州國際金融科技中心、移動支付之省建設，推動金融科技發展走在全國前列，提高金融服務普惠性和便利性，增強金融服務品質、效率和獲得感。這離不開改革開放的大時代，受惠於中國這個全球最大的市場，得益於黨委政府鼓勵發展和創新的政策舉措。

報導指出，根據新形勢要求，浙江省地方金融監管局將會同有關單位，積極配合中央金融管理部門，督促螞蟻集團對標監管要求和整改方案，深入有效整改；督促螞蟻集團堅持服務實體經濟和人民群眾的本源；堅持金融活動全部納入金融監管原則，深入推進金融科技應用試點、金融科技監管創新試點等工作，加強重點領域重點行業涉嫌資本無序擴張監測分析等措施。

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