元大證3月獲利 稱冠券商

經濟日報 / 記者黃力╱台北即時報導

證券商3月自結財報陸續出爐，元大證單月獲利30.04億元、累計前三月61.34億元皆居第一。法人指出，台股3月高檔震盪，4月上揚挑戰萬七，資金動能不減，預期證券商經紀、自營、承銷等各部門業務獲利表現上仍有發揮空間。

台股多方積極，3月站上萬六關卡上，全月指數上揚477點或2.9%，交易活躍，3月交易日較2月多，成交值由2月的4.51兆元提升至3月的7.05兆元，3月日均值則約為3,206.83億元，而各證券商受惠於此，3月續繳營運佳績。

其中，元大證3月獲利30.04億元第一，凱基證18.34億元第二，富邦證5.5億元第三，群益證4.79億元第四，永豐金證4.32億元第五。

其餘券商部分，統一證4.00億元，元富證3.88億元，日盛證、兆豐證皆獲利2.72億元，國票證、宏遠證、致和證、玉山證、第一金證、大展證等則有1.97億元至1.05億元不等的獲利表現，合庫證、大慶證各獲利0.93、0.25億元，而康和證小幅虧損0.19億元。

累計前三月獲利表現上，元大證、凱基證、富邦證、群益證、永豐金證等皆突破10億元，其中由元大證61.34億元居首，凱基證41.95億元第二，富邦證、群益證、永豐金證則各有17.10、13.54、10.41億元。

以累計前三月每股純益（EPS）來看，富邦、凱基、大展、元大、玉山證等皆有超過1元的表現，富邦證1.60元領先，其餘券商則依序有1.22、1.17、1.06、1.04元，緊追在後。

期貨商方面，群益期貨3月稅前獲利0.75億元，累計前三月稅前獲利1.97億元，累計前三月稅前EPS0.94元；元大期貨3月稅前獲利1.05億元，累計前三月稅前獲利2.66億元，累計前三月稅前EPS0.92元。

凱基證 元大

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