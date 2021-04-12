上海商銀高端財管業務5月開牌 搶富豪商機

上海商銀（5876）董事會上月通過每股配發現金股利1.7元，按目前股價計算，現金股息殖利率約4%左右，股利分配案將待6月15日的股東會通過，而今（12）日法說會時也公佈將於月底舉行高端財管業務揭牌，預計5月開辦搶商機。

上海商銀今日受邀參加華南永昌證券舉辦法人說明會，報告上年度的營運成果及今年度的營運策略，由該行總經理林志宏親自主持。

林志宏表示，該行109年度主要業務仍維持成長的動能，惟受美國Fed及中央銀行降息的影響，存放利差與淨息差下滑，致合併稅後淨利178.1億元，較上年減少9.7%，稅後淨利歸屬母公司業主134.6億元，亦較上年減少8.2%，每股盈餘3.01元，低於上年的3.50元，每股淨值達34.7元。

對於今年的營運展望，林志宏認為，主要經濟體陸續施打疫苗，經濟可望陸續解封，主計總處預測我國今年經濟成長率為4.64%，將有利於銀行業的業務發展。

上海商銀今年的業務發展將著重六大重點，包含發展多元核心業務，將以趨勢產業、振興信保、危老都更、家庭金融、數位消費金融、高資產財富管理、智能理財及信託2.0為重點，其中高資產財富管理是金管會第一波核准的三家銀行之一，預計於四月底前揭牌，5月開辦。

另外也將提高非利息收益，將加強手續費收益的規模與比重，以及債券與股票的財務投資，並加速數位轉型與提升資訊科技競爭力，及持續布局亞太、積極推展ESG。