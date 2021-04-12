防疫保單加持 台產3月稅前盈餘大增174.5%

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北即時報導

上市產險公司台灣產險今(12)日公布3月份自結獲利，受到防疫保單狂銷300多萬張，及有關成本已在今年1月一次認列，但滿期保費收入則是逐月認列的因素影響，台產3月稅前盈餘1.29億元，較去年同期大增174.5%。

台產公司並未公布防疫保單到底賣出多少，僅說超過300萬件，產險同業預估銷售件數超過350萬件，因1月一次認列銷售防疫保單的佣金與稅負，台產今年1月稅前虧損3.99億元，2月在一次認列成本的因素消除下，獲利旋即負轉正，單月稅前盈餘2.23億元。

3月因持續有1億多元的防疫保單滿期保費收入進帳，加上保險本業持續成長，以及來投資收益的貢獻，今年前三月的累積虧損，已經縮小至負0.47億元，4月份有望邁入累計獲利虧轉盈的階段。

台灣防疫情況良好，越來越多新冠肺炎疫苗傳出佳音，外界預期台產公司的理賠件數寥寥可數。台產財務長黃志傑昨說，理賠件數沒辦法講，目前仍維持先前對外界宣布的進度，防疫保單會在6月全部發單完畢。

至於為了分散風險而做的再保險部分，黃志傑說，還在評估再保機制，再保方式是要採取超額、總額或什麼方式，還在洽商當中。

台產的防疫保單因為理賠案件極少，再保分出的部分也是能低就低，外界預期，台產防疫保單賺翻了，有望貢獻該公司今年稅前盈餘至少9億元以上。

針對上述說法，黃志傑不願表示意見，僅表示台產的獲利能力與配息政策穩定，公司董事會已經通過，今年要配發去年盈餘1.1元現金股利，國內產險公司中算是高的，以該公司昨日收盤價22.95元計算，股息殖利率約4.8%。

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