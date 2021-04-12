防疫保單加持 台產3月稅前盈餘大增174.5%
上市產險公司台灣產險今(12)日公布3月份自結獲利，受到防疫保單狂銷300多萬張，及有關成本已在今年1月一次認列，但滿期保費收入則是逐月認列的因素影響，台產3月稅前盈餘1.29億元，較去年同期大增174.5%。
台產公司並未公布防疫保單到底賣出多少，僅說超過300萬件，產險同業預估銷售件數超過350萬件，因1月一次認列銷售防疫保單的佣金與稅負，台產今年1月稅前虧損3.99億元，2月在一次認列成本的因素消除下，獲利旋即負轉正，單月稅前盈餘2.23億元。
3月因持續有1億多元的防疫保單滿期保費收入進帳，加上保險本業持續成長，以及來投資收益的貢獻，今年前三月的累積虧損，已經縮小至負0.47億元，4月份有望邁入累計獲利虧轉盈的階段。
台灣防疫情況良好，越來越多新冠肺炎疫苗傳出佳音，外界預期台產公司的理賠件數寥寥可數。台產財務長黃志傑昨說，理賠件數沒辦法講，目前仍維持先前對外界宣布的進度，防疫保單會在6月全部發單完畢。
至於為了分散風險而做的再保險部分，黃志傑說，還在評估再保機制，再保方式是要採取超額、總額或什麼方式，還在洽商當中。
台產的防疫保單因為理賠案件極少，再保分出的部分也是能低就低，外界預期，台產防疫保單賺翻了，有望貢獻該公司今年稅前盈餘至少9億元以上。
針對上述說法，黃志傑不願表示意見，僅表示台產的獲利能力與配息政策穩定，公司董事會已經通過，今年要配發去年盈餘1.1元現金股利，國內產險公司中算是高的，以該公司昨日收盤價22.95元計算，股息殖利率約4.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言