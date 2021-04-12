研訓院：投資海外高收益債 留意三大風險

台灣金融研訓院今(12)日發表3月TAIFRI(台灣金融風險指數)編製結果，提醒國人投資高收益債券，尤其是新興市場國家的高收益債券，須注意三大風險，包括：國家風險、流動性風險、企業信用風險。

高收益債券主要指非投資等級債券，據金管會最新公布統計，國人持有高收益債券基金及主要投資高收益債的新興市場債券基金，至今年2月底，合計金額已達新台幣1兆229億元，占國人持有全部境外基金金額之27.6％，且國人持有個別境外基金金額占該基金規模比重逐步升高。

台灣金融研訓院金融研究所所長林士傑表示，由於近期主要國家5年期以上天期公債殖利率持續全面上揚，投資新興市場的國家風險、市場流動性及企業信用風險大幅提高，國人須特別注意。

所謂國家風險，林士傑解釋，巴西、土耳其現在通膨大幅提高，投資這些國家的債券，須留意貨幣政策對債券波動的影響。

其次，倘若這些國家的央行展開升息循環，或是大幅調升利率，債券殖利率彈升，將出現跌價損失，連帶讓機構投資人產生變現壓力，市場流動性疑慮增加

第三是企業信用風險，主要國家為了因應新冠肺炎疫情，競相採取寬鬆貨幣政策，企業借錢容易、資金槓桿比率較高；倘若遇到央行升息、資金成本攀升，企業無力償債，違約的風險將會增加。

台灣金融研訓院表示，受到美國公債殖利率居高不下且各國持續寬鬆的影響，美、中、歐信用違約指數皆創下近三個月以來新高，反映出外界對於企業違約的預期。

由於貨幣寬鬆環境企業財務槓桿急速增加，預估2021年企業債務違約風險大幅提高，對照國人熱衷投資海外高收益債基金，台灣金融研訓院提醒金融業者及市場投資人，須持續關注相關變化。