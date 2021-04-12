永豐金證券推出MA人才計畫 主打百萬年薪

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

為持續擴大各項業務發展，永豐金證券「2021年度人才招募計畫」起跑，今年目標達300位，創歷年之冠，涵蓋數位金融、資訊科技、財富管理、承銷、金融交易等五大領域；令人矚目的是，永豐金證券並首度招募儲備幹部（MA），鎖定碩士（含）以上應屆或畢業兩年以內的優秀職場新鮮人，提供完整培訓計畫及首年百萬年薪待遇，積極吸引優秀多元人才加入。

永豐金證券表示，今年人才招募計畫自3月起跑，舉辦9場次校園說明會及博覽會活動，並同步對外徵件到4月底，在數位創新轉型及複委託亮點策略的推動下，今年度首度進行儲備幹部招募計畫，包括「數位金融組」及「策略營管組」兩組，這是目前金融人才市場上少數以培育策略幕僚為主的MA計畫，合計招募10名。

因證券業的特性每日產生龐大的資訊量、資料量及知識量，屬超高度知識密集產業，永豐金證券積極推動財富管理及數位創新，持續締造營運佳績，優質人才與公司一起成長，需要持續的策略創意迎戰未來的競爭與市場變化，年輕、活潑的幕僚人才將是新一代永豐金證券的DNA。

永豐金證券領先同業推動MA計畫，採一年四階段培訓，「數位金融組」著重數位經營、數位平台、數位行銷、AI運用等專業；「策略營管組」則聚焦在策略規畫、商品設計、風險管理、流程改善等專業；條件為碩士（含）以上應屆或畢業兩年以內工作經驗之社會新鮮人、TOEIC 750分以上（或同等英文檢定成績），不限商管科系，歡迎多元人才加入。

永豐金證券發展財富管理、複委託及數位創新服務迭創佳績，2020年複委託零售業務更以2,770億元奪下複委託零售第一名；去年推出「豐存股」平台以普惠金融的理念，讓存股跟網購一樣容易，成功獲得年輕人青睞；2021年度人才招募計畫」全年目標高達300位，對象包括應屆畢業新鮮人、金融及非金融業菁英，包括數位金融、資訊科技、財富管理、投銀承銷、金融交易等專業領域。

永豐金 財富管理 數位金融

延伸閱讀

投資債券ETF、ETN抽獎 揭曉

掌握高檔存股行不行？ 善用6心法 領息兼抗風險

台股添活水 ETF籤王888掛牌首日開紅盤

永豐金證講座 權證名師指路

相關新聞

央行定存單餘額快破9.5兆元 飆歷史新高

為避免通膨升溫，中央銀行快馬加鞭沖銷游資。最新統計顯示，央行定存單餘額今（12）日增至9兆4,985.30億元，創下歷史...

專家：美元吸力衰退 人民幣貶勢暫緩

交通銀行台北分行今(12)日發表人民幣周評指出，繼今年3月非農就業崗位意外增加91.6萬個之後，上周美國3月份ISM服務...

海外債需求增 北富銀推出「海外債券線上交易」

今年以來美國公債殖利率攀升，價格進入低檔區間，加上新台幣匯率強勢，國內多家行庫都抓緊機會陸續進場加碼美債，也引起投資人對...

LINE Bank純網銀將正式開行！熊大換穿西裝 早鳥抽好禮

LINE Bank自2019年獲得設立許可以來，已於今年2月4日取得金管會核發的純網銀營業執照，目前正在舉辦內部試營運、...

新台幣午盤貶1.9分 暫收28.455元

新台幣今（12）日午盤貶值1.9分，暫收28.455元兌1美元，成交金額4.23億美元；台股早盤開高，新台幣上午盤曾短暫...

3月台灣金融風險指數降 金研院示警海外市場風險增

金融研訓院公布3月台灣金融風險指數，較2月下滑0.1至98.8分，整體風險略降；不過，美國、中國及歐洲信用違約指數皆創下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。