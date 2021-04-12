南山人壽3月稅後純益140.5億元 創歷史新高

南山人壽今（12）日公布自結獲利，3月稅後純益140.5億元，再創歷史新高，年增240%。累計獲利已超過263億元，較去年同期成長高達129%，每股盈餘1.91元。去年3月正逢新冠疫情，台股與全球普遍有股災，因此相對基期也較低。

南山人壽表示，3月持續掌握市場波段實現資本利得，同時為因應市場匯率波動，3月增提外匯價格變動準備金50億元，以厚實公司對匯兌損益波動之抵禦能力。綜上因素，3月獲利為140.5億元，再創歷史新高。今年自1月以來累計獲利已超過263億元，較去年同期成長高達129%。

受惠於美元匯率持續處於低檔、台幣低利等因素，美元保單持續熱銷，貢獻整體新契約保費收入。3月合併新契約保費為新台幣91億元，合併總保費為新台幣331億元。

旗下子公司南山產物3月份穩定成長，總保費收入為5.12億元，較去年同期增加9.92%。其中，個人險簽單保費收入較去年同期成長8.16%；企業險簽單保費收入則較去年同期成長18.66%。