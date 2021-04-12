中壽率先推第六回終身利變壽險 20歲保障可到五倍

金管會7月1日開始實施第六回生命表上市，因預期降價讓壽險買氣陷入觀望，但保障不能等，中壽（2823）今（12）日宣布率業界之先，推出首張採用第六回生命表的美元利變終身壽險，在相同保費下，可以獲得更高額的保障。

中壽資深副總李正偉表示，以20歲男性為例，最高保障可上看5倍，費率較市面商品約便宜5%。「起手式」只是一個起步，下半年中壽將陸續積極推出包括定期、終身、台幣、美元外幣等更多類型的一系列第六回生命表新商品，讓商品線更完整與多元。

台灣保險滲透率高，然而根據保險發展中心統計，國人有效契約平均保額僅新台幣81.83萬元，保障明顯不足，金管會主委黃天牧日前也宣布祭出四大措施，包含七月一日起實施第六回生命表，希望提高民眾自身保障。中國人壽為響應主管機關強化民眾保障政策，落實普惠金融，率業界之先，推出首張採用第六回生命表的保單「中國人壽起手式美元利率變動型終身壽險－定期給付型」，費率約比現行同保障保單便宜5％，若符合轉帳及高保額再享最高折扣3.5％。因為這張是「終年」壽險所有年齡層都涵蓋，未來中壽會推第六回定期壽險，一年一年繳會有更多高折扣。

李正偉說，這張新保單適用範圍廣泛，投保年齡0~70歲 ，保障最高可拉高到600萬美元（約合新台幣1.7億元），最低只要3,000元美元，亦即年繳200美元約6000元台幣不到就可，年輕人入門也相當容易，而高保額則適合高資產客戶，提高家庭保障與傳承規畫。

此外這張保單也強調高保障倍數，40歲來看，加上利變增額設計， 未來保障約2.5~2.7倍左右。若更年輕20歲來買，倍數更上看4.5~5倍，亦即投入2萬美元可獲最高10萬美元保障。 愈年輕的話，反應時間愈長，複利效果愈好 。

明天與意外誰先來難預料，中國人壽資深副總經理李正偉說，雖然第六回生命表7月1日上路，但保障不能等，壽險的功能是要將每個人身上所揹負的風險分散轉嫁，本質是出於對家庭的愛與關懷。他亦表示，隨著國人平均壽命延長，對保障的需求日益提升，中壽為彰顯壽險本質，率先推出業界首張採用第六回生命表終身利變壽險，民眾能提早享有更超值、充足的保障。商品名稱取作起手式，除了期待民眾將健全自身保障做為展開美好人生的起手式，也是業界第一張採用第六回生命表的商品，未來中壽也將持續推出滿足各族群保障需求的商品。

這張保單以美元計價，6年繳費年期，繳費期間即可享有高保障，投保後享有身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金及祝壽保險金，且有機會享有以宣告利率(非固定，實際宣告利率以中國人壽公告為主)為基礎計算增值回饋分享金(非保證給付項目)，還可享有生命末期提前給付保險金，且身故保險金可選擇一次給付或分期給付，讓愛與關懷持續照顧家人。

此外，享有二至六級失能豁免保險費，讓身為家中主要經濟支柱的青壯族，在家庭責任最重的階段若不慎遭逢危難導致失能，保障也不會中斷，滿足人生各階段不同的保障需求，此外，本商品也提供多項保險費費率折減，最高合計折減達3.5%。

以40歲男性投保「中國人壽起手式美元利率變動型終身壽險－定期給付型」為例，投保時之保險金額70萬美元，繳費6年，原始年繳保費48,020美元，經相關費率折減後，首、續期實繳保費4萬6,339美元，其增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，假設投保後未來各保單年度宣告利率3.2%，第一保單年度即享有5萬890美元壽險保障，且保障逐步遞增，至保險年齡達69歲時，壽險保障達74萬7,784美元，享有充足保障。