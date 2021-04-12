華南金甩開去年陰霾 第一季獲利大增

華南金控（2880）今（12）日公布3月自結獲利，獲利表現甩開去年第一季的陰霾，與上月及去年同期相比皆有明顯成長，其中華南銀行在經常性利益成長明顯，銀行單月成長63.65%。

華南金今年3月稅後純益為16.84億元，相比上個月增加6.54億元，月增63.65%；累計稅後純益為40.35億元，與去年同期比增長54.83億元，累計每股稅後純益（EPS）0.31元。

華南金表示，華南金去年第一季因旗下子公司華南永昌證券海外避險不及造成證券獲利損失慘重，今年第一季獲利回升，子公司銀行、證券及產險3月表現也比2月份來得好，其中華南銀行獲利增加5.61億元，主要為利息收入、手續費收入及金融交易等收益上都有明顯成長。

華南銀行3月呆帳提存前為19.98億元，提列呆帳費用3.57億元後，稅後純益為14.40億元，累計至3月底止稅後純益34.19億元，每股稅後純益（EPS）0.40元。