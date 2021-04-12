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海外債需求增 北富銀推出「海外債券線上交易」

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
台北富邦銀行結合數位金融科技推出「海外債券線上交易」，客戶可透過網行銀一指完成海外債券的申購贖回，大幅提升投資彈性與便利。圖／北富銀提供
台北富邦銀行結合數位金融科技推出「海外債券線上交易」，客戶可透過網行銀一指完成海外債券的申購贖回，大幅提升投資彈性與便利。圖／北富銀提供

今年以來美國公債殖利率攀升，價格進入低檔區間，加上新台幣匯率強勢，國內多家行庫都抓緊機會陸續進場加碼美債，也引起投資人對海外債券的關注。台北富邦銀行表示，近三年來行內海外債券商品申購人數增加超過5成，申購金額更成長達2.2倍，顯示大眾對海外債券的接受度已持續提升。

為優化客戶投資體驗，北富銀特別結合數位金融科技，自即日起推出「海外債券線上交易」，客戶可利用行動銀行或網路銀行進行海外債券申購及贖回委託，並提供「線上申贖取消」功能，可因應市場動態即時調整資金規劃，成為民眾進行海外債券投資的最佳利器。

北富銀表示，海外債券是由外國政府機構或外國企業所發行的有價證券，具備固定配發債息及到期還本的特質，以追求穩健收益為目的之投資人，可選擇信用良好的債券進行長期佈局。

過去海外債由於投資門檻較高，通常一檔債券基本申購金額為3萬美元，加上申購贖回需要中介撮合，流程比較複雜，因此大眾投資人較為陌生。但近年來市場處於低利率環境，不少投資人為了尋求更穩健的投資標的，開始在海外債券上進行佈局，藉由信用良好發行者所發行之海外債券，除了能提供長期固定利息收益之外，對於降低資產組合之投資風險亦有幫助。

隨著行動科技發展，大眾越來越習慣在網路上採買各項物品，為了讓投資人在理財時也能享有跟網購一樣快捷便利的體驗，並滿足因疫情產生的遠距交易需求，北富銀特別針對海外債券商品開發線上交易服務，只要動動手指，即可輕鬆完成海外債券的申購和贖回委託，也可以隨時查看各項委託交易的狀況，同時在交易完成後，系統會主動通知成交結果，方便客戶即時掌握投資情況。

此外，對臨時想調整委託狀態的客戶，北富銀也同步開發「線上申贖取消」功能，凡線上下單的交易，只要在下單當日下午3點前，都可以隨時線上取消，大幅提升投資的彈性與便利。

債券 北富銀

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