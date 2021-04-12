摩根大通攜手12家台灣銀行 優化匯款效率

摩根大通12日宣布，近期啟動旗下開發的區塊鏈技術，協助全球銀行優化匯款業務，包括自台灣銀行發送到印尼等其他市場的跨國匯款。摩根大通表示，透過提升匯款帳戶資訊的準確度，該名爲「Confirm」的新技術可減少跨國匯款過程，因帳戶資訊不符導致的交易失敗或退匯成本，同時提高匯款及受款銀行的作業效率。

摩根大通目前開發了帳戶驗證平台「Confirm」以及全球清算服務「PayDirect」，目的在有效減少退匯狀況及作業成本。目前摩根大通已和台灣12家銀行進行測試，透過「PayDirect」將款項匯到印尼，合作對象涵蓋合庫銀行、第一銀行、上海商銀（5876）、兆豐銀行、瑞興商銀、新光銀行及中信商銀等。

摩根大通表示，其全球帳戶驗證平台「Confirm」建置在區塊鏈網路「Liink by J.P.Morgan」之下，凡全球各地參與「Confirm」帳戶驗證平台的銀行（包括台灣的銀行），能直接向其他使用該平台的受款銀行提出驗證受款人帳戶要求，以近乎即時的方式，收到對方銀行回覆。

此一帳戶驗證管道，讓銀行能通過摩根大通的全球清算服務「PayDirect」，以最有效的方式進行跨國匯款，既提高銀行處理匯款的成功機率，也提高業務流程中的透明度。

摩根大通亞太區副主席兼台灣區總裁錢國維表示，摩根大通很高興看到其領先技術及全球化的平台相互結合，幫助台灣客戶應對跨境交易中的種種挑戰。摩根大通迄今在台設立滿五十年，積極傾聽客戶需求，未來將持續精進新產品及新服務的發展。