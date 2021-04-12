爭取富豪商機 上海商銀高資產財管5月開辦

上海商銀（5876）12日參加華南永昌證券舉辦法人說明會，說明2020年度主要業務仍維持成長的動能，但受美國Fed及中央銀行降息的影響，存放利差與淨息差下滑，致合併稅後淨利178.1億元，較上年減少9.7%，稅後淨利歸屬母公司業主134.6億元，亦較上年減少8.2%，每股盈餘3.01元 ，低於上年的3.50元，每股淨值達34.7元。

上海銀行董事會已通過每股配發現金股利1.7元，按目前股價計算，現金股息殖利率約4%左右，這項股利分配案將待6月15日的股東會通過。

對於今年的營運展望，總經理林志宏表示，主要經濟體陸續施打疫苗，經濟可望陸續解封，為全球經濟帶來復甦的曙光，國際貨幣基金IMF預測，今年全球經濟成長率為5.5%，主計總處亦預測我國今年經濟成長率為4.64%，將有利於銀行業的業務發展，上海銀行掌握後疫情時代的市場商機，以「立足深耕台灣，加速數位轉型，拓展國際業務，創造永續價值」做為中期發展的策略，並以「數位轉型，創新永續」做為今年度營運的策略主軸。

因應微利時代再來臨與國際重視ESG的發展趨勢，以及宅經濟的興起，林志宏表示，今年的業務發展有六大重點：一.發展多元核心業務，將以趨勢產業、振興信保、危老都更、家庭金融、數位消費金融、高資產財富管理、智能理財及信託2.0為重點業務，多管齊下，創造業務成長動能，其中，該行高資產財富管理是金管會第一波核准的三家銀行之一，預計於4月底前揭牌，5月開辦。

二、提高非利息收益，將加強手續費收益的規模與比重，以及債券與股票的財務投資。

三、加速數位轉型，升級網路銀行與行動銀行等數位金融服務平台，加速更多業務數位化，提高數位交易的比重。

四、持續布局亞太，5月底前越南北寧代表人辦事處將開業，並評估前往其他亞太地區設立服務據點。

五、提升資訊科技競爭力，規劃建置資訊新核心系統，強化資訊應用系統 。

六、積極推展ESG，該行今年已設置永續經營執行委員會，下設環境永續、社會公益、客戶權益、責任金融、員工照顧及公司治理等六大功能小組，將分工合作推展ESG，創造永續環境與永續價值。