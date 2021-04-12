三大子公司火力全開 開發金獲利衝百億、價量齊揚

開發金控（2883）上周五公布自結第1季獲利逼近百億元，在旗下中壽、凱基證券、開發資本三大子公司火力全開下，開發金3月大賺48.51億元，推升第1季稅後純益衝上98.4億元，大幅成長並創歷來單季最佳紀錄之外，開發金首季獲利更已達去年全年獲利的78%，首季每股稅後純益（EPS）為 0.66元，今天股價受獲利成長激勵衝高，爆量逾18萬張，攻上11元之上持強。

開發金旗下壽險、證券與資本三大子公司的投資收益、評價利益與海外獲利均大幅上揚帶動下，3月單月稅後純益48.51億元，比前月大增65%，且去年3月與累計均虧損下，開發金今年第1季獲利相較去年同期虧損，獲利增長金額超過百億元，且第1季獲利已達去年全年數近八成，4月累計獲利就會突破百億元大關。

開發金2月起認列中壽逾五成獲利，中壽今年前三月均維持單月逾30億元佳績，累計獲利98.42億元續創高，是開發金獲利主幹，凱基證券3月獲利18.34億元，首季獲利41.95億元，已達去年全年獲利近五成，經紀、承銷、自營及海外轉投資各業務均佳，開發資本3月處分投資部位與評價收益上揚，單月獲利14.5億元。