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新台幣早盤貶值1.9分 一度觸及28.455元
新台幣今（12）日早盤以28.45元兌1美元，貶值1.4分開出；台股早盤以16,908.55點開高，新台幣一度觸及28.455元兌1美元，貶值1.9分
美股上周五上漲居多，道瓊工業指數收漲297.03點，收在33,800.6點，漲幅0.9%；標普500指數漲幅0.8%，收4,128.8點；那斯達克綜合指數漲幅0.5%；費城半導體指數下跌0.2%。
台股上周五僅費城半導體指數下跌，統計上周道瓊、標普、那斯達克分別上漲2.7%、2%、3.1%；台股今日開高走高，早盤大漲逾百點。
新台幣以28.45元兌1美元開出，貶值1.4分，早盤最高達28.415元兌1美元，升值2.1分，一度觸及28.455元兌1美元，貶值1.9分。
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