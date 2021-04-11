櫃買中心理財網站升級版 吸睛

櫃買中心鑒於年輕人參與股票交易的人數持續增加，為讓年輕投資人充分瞭解市場各種商品的特色，並強化大眾的風險意識，與證交所、期交所推出全新升級「交易風險報你知！理財知識全攻略」宣導網站，以生動活潑的圖文資訊整理及漫畫與動畫影片，幫助資本市場新一代參與者和生力軍未來在投資理財路上掌握重點。

宣導網站自3月推出後短短一周即創造近7,000次瀏覽量，其中與網紅配合的宣導影片觀看數更超過8萬餘次，備受投資人喜愛。

櫃買中心表示，3月底開始連續舉辦八場櫃買市場業績發表會，讓投資人了解上櫃公司最新財務資訊。另4月下旬將在北、中、南等地與九家證券商合作辦理投資人講座，下半年也將辦理大專生研習營，歡迎投資人踴躍參與。

「交易風險報你知！理財知識全攻略」宣導網站網址為https://irisk.sfi.org.tw。為加強投資人認識資本市場及投資風險，櫃買中心會持續運用社群、媒體及網路等多元化方式宣導實用投資知識及增進年輕族群風險意識。